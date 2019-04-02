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Арсенал не против обменять одного из своих нападающих на Икарди

10:22 19 Читати українською
Арсенал не против обменять одного из своих нападающих на Икарди
Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг / Фото Evening Standard

Форвард Интера Икарди попал в круг интересов лондонского Арсенала.

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери настаивает на подписании Мауро Икарди, который сейчас находится не в лучших отношениях с руководством миланского клуба, сообщает Calciomercato.

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В обмен на аргентинского нападающего, Арсенал готов предложить Интеру одного из своих ключевых форвардов – Александра Ляказетта или Пьер-Эмерика Обамеянга.

В текущем сезоне Серии А Икарди провел 20 матчей, в которых отметился 9-ю голами и двумя ассистами.

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