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Ікарді зіграє проти Дженоа – форвард Інтера не з'являвся на полі близько двох місяців

14:17 105 Читать на русском
Ікарді зіграє проти Дженоа – форвард Інтера не з'являвся на полі близько двох місяців
Мауро Ікарді / Фото SportsJOE

Форвард Інтера Мауро Ікарді може допомогти своїй команді в матчі 30-го туру Серії А проти Дженоа.

 

Мауро Ікарді вийде у стартовому складі Інтера на поєдинок проти Дженоа, повідомляє Football Italia.

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За інформацією видання, аргентинський форвард вже залікував своє пошкодження та владнав суперечки з керівництвом міланського клубу. Наставник Інтера Лучано Спалетті підтвердив, що Мауро зіграє в матчі 30-го туру чемпіонату Італії.

Нагадаємо, 26-річний форвард останнього разу з'являвся на полі ще 9 лютого.

В поточному сезоні Серії А Ікарді провів 20 матчів, в яких відзначився 9-ма голами та двома асистами.

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Теги
Італія Дженоа - Інтер Мауро Ікарді Мауро Ікарді Інтер Інтер
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