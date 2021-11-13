Аргентинец надеется покинуть Парк де Пренс уже во время зимнего окна, информирует Foot Mercato.

Икарди пошел на беспрецедентный шаг, чтобы спасти брак с Нарой – "рабский" контракт на 30 лет

Икарди расстроен ролью запасного в текущем сезоне. В последних 5 матчах он оставался вне старта и наиграл жалкие 50 минут. Впрочем, 28-летний нападающий сам виноват в своих проблемах. Икарди отложил футбол на второй план, посвящая кучу времени разводам и примирениям с Вандой Нарой. Перерыв на сборные стал очередным доказательством этого подхода – вместо дополнительных тренировок Мауро вместе с женой улетел отдыхать.

В январе приоритетом Икарди будет возвращение в Италию, где он выступал за Сампдорию и Интер. Контракт форварда с ПСЖ рассчитан до лета 2024 года, цена за Transfermarkt – 35 млн евро.

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