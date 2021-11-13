Аргентинець сподівається покинути Парк де Пренс вже під час зимового вікна, інформує Foot Mercato.

Ікарді пішов на безпрецедентний крок, щоб врятувати шлюб з Нарою – "рабський" контракт на 30 років

Ікарді засмучений роллю запасного у поточному сезоні. У останніх 5 матчах він залишався поза стартом і награв жалюгідні 50 хвилин. Втім, 28-річний нападник сам винен у своїх проблемах. Ікарді відклав футбол на другий план, присвячуючи купу часу розлученням і примиренням з Вандою Нарою. Перерва на збірні стала черговим доказом цього підходу – замість додаткових тренувань Мауро разом з дружиною полетів відпочивати.

У січні пріоритетом Ікарді буде повернення в Італію, де він виступав за Сампдорію та Інтер. Контракт форварда з ПСЖ розрахований до літа 2024-го, ціна за Transfermarkt – 35 млн євро.

Безпросвітний МЮ, видовище у Мілані, спалена земля перед Хаві, нова сила в АПЛ, Баварія відривається – огляд вікенду