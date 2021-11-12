Аргентинец подписал контракт, согласно которому передает Ванде Наре все свои активы до 2050 года, информирует TYC Sports.

Сексуальная актриса стала причиной разрыва Икарди и Ванды Нары – у нее также трое детей

Икарди пытается "реабилитироваться" за похождения с аргентинской моделью Чиной Суарес. Недавно Ванда объявила об окончательном разрыве с форвардом ПСЖ, однако пара на днях публиковала фото из совместного отдыха. Вероятно, именно контракт способствовал потеплению в отношениях. Теперь Нара будет 30 лет управлять активами мужа – спортивные контракты, реклама, имиджевые права, недвижимость и т.д.

Напомним, Ванда и Мауро поженились в апреле 2014 года. У пары родились две дочери, а также они воспитывали еще троих сыновей от первого брака Ванды с другим именитым футболистом – Макси Лопесом. Нара также взяла на себя обязанности агента Икарди.

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