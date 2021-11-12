Икарди пошел на беспрецедентный шаг, чтобы спасти брак с Нарой – "рабский" контракт на 30 лет
Нападающий ПСЖ Мауро Икарди всеми силами пытается удержать свою избранницу.
Аргентинец подписал контракт, согласно которому передает Ванде Наре все свои активы до 2050 года, информирует TYC Sports.
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Икарди пытается "реабилитироваться" за похождения с аргентинской моделью Чиной Суарес. Недавно Ванда объявила об окончательном разрыве с форвардом ПСЖ, однако пара на днях публиковала фото из совместного отдыха. Вероятно, именно контракт способствовал потеплению в отношениях. Теперь Нара будет 30 лет управлять активами мужа – спортивные контракты, реклама, имиджевые права, недвижимость и т.д.
Напомним, Ванда и Мауро поженились в апреле 2014 года. У пары родились две дочери, а также они воспитывали еще троих сыновей от первого брака Ванды с другим именитым футболистом – Макси Лопесом. Нара также взяла на себя обязанности агента Икарди.
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