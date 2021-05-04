Икарди создавал много проблем в раздевалке Интера, – Маротта
20:59 - Читати українською
Генеральный директор Интера Джузеппе Маротта раскрыл реальные причины перехода Икарди в ПСЖ.
"Продажа Икарди было тяжелым, но важным решением. Он создавал слишком много проблем в раздевалке.
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Решение продать Икарди могло показаться непопулярным, но оно было необходимо и оказалось правильным", – сказал Маротта в интервью Mediaset Italia.
Летом 2020-го ПСЖ приобрел 28-летнего аргентинца у Интера за 50 млн евро. В нынешнем сезоне Лиги 1 Икарди провел 18 матчей, в которых отметился 7-ю голами и тремя ассистами.
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