"Продажа Икарди было тяжелым, но важным решением. Он создавал слишком много проблем в раздевалке.

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Решение продать Икарди могло показаться непопулярным, но оно было необходимо и оказалось правильным", – сказал Маротта в интервью Mediaset Italia.

Летом 2020-го ПСЖ приобрел 28-летнего аргентинца у Интера за 50 млн евро. В нынешнем сезоне Лиги 1 Икарди провел 18 матчей, в которых отметился 7-ю голами и тремя ассистами.

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