Ікарді створював багато проблем у роздягальні Інтера, – Маротта
Генеральний директор Інтера Джузеппе Маротта розкрив реальні причини переходу Мауро Ікарді в ПСЖ.
"Продаж Мауро Ікарді було важким, але важливим рішенням. Він створював занадто багато проблем у роздягальні.
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Рішення продати Ікарді могло здатися непопулярним, але воно було необхідним і виявилося правильним", – сказав Маротта в інтерв'ю Mediaset Italia.
Влітку 2020-го ПСЖ придбав 28-річного аргентинця у Інтера за 50 млн євро. У нинішньому сезоні Ліги 1 Ікарді провів 18 матчів, в яких відзначився 7-ма голами та трьома асистами.
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