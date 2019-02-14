Икарди прибыл на тренировку Интера после отказа ехать на матч против Рапида – клуб не будет штрафовать игрока

Нападающий Интера Мауро Икарди отказался ехать на матч Лиги Европы против Рапида, но прибыл на тренировку команды.

Аргентинец первым приехал на базу и тренировался вместе с другими игроками, которые не попали в заявку на матч Лиги Европы против Рапида, сообщает Football Italia.

Стало известно, почему Икарди лишили капитанской повязки

По информации источника, клуб не будет штрафовать футболиста за отказ ехать на матч в Вену.

Напомним, Интер принял решение лишить Мауро капитанской повязки по ряду причин, из-за чего аргентинский форвард отказался ехать на матч Лиги Европы.