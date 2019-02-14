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Ікарді прибув на тренування Інтера після відмови їхати на матч проти Рапіда – клуб не штрафуватиме гравця

14:43 322 Читать на русском
Ікарді прибув на тренування Інтера після відмови їхати на матч проти Рапіда – клуб не штрафуватиме гравця
Мауро Ікарді / Соцмережі

Нападник Інтера Мауро Ікарді відмовився їхати на матч Ліги Європи проти Рапіда, але прибув на тренування команди.

Аргентинець першим приїхав на базу та тренувався разом з іншими гравцями, які не потрапили в заявку на матч Ліги Європи проти Рапіда, повідомляє Football Italia.

Стало відомо, чому Ікарді позбавили капітанської пов’язки

За інформацією джерела, клуб не штрафуватиме футболіста за відмову їхати на матч у Відень.

Нагадаємо, Інтер прийняв рішення позбавити Мауро капітанської пов’язки через ряд причин, через що аргентинський форвард відмовився їхати на матч Ліги Європи.

Ліга Європи1/16 фіналу

Рапід Відень - Інтер: Четвер 14 лютого 2019

Рапід Відень
до матчу
3
год
:
30
хв
Інтер
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Теги
Мауро Ікарді Мауро Ікарді Інтер Інтер Італія Рапід Відень - Інтер
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