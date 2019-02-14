Ікарді прибув на тренування Інтера після відмови їхати на матч проти Рапіда – клуб не штрафуватиме гравця

Нападник Інтера Мауро Ікарді відмовився їхати на матч Ліги Європи проти Рапіда, але прибув на тренування команди.

Аргентинець першим приїхав на базу та тренувався разом з іншими гравцями, які не потрапили в заявку на матч Ліги Європи проти Рапіда, повідомляє Football Italia.

Стало відомо, чому Ікарді позбавили капітанської пов’язки

За інформацією джерела, клуб не штрафуватиме футболіста за відмову їхати на матч у Відень.

Нагадаємо, Інтер прийняв рішення позбавити Мауро капітанської пов’язки через ряд причин, через що аргентинський форвард відмовився їхати на матч Ліги Європи.