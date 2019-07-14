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"Икарди и Ванда Нара бесят меня", – Макси Лопес резко высказался относительно бывшей жены и форварда Интера

18:43 83 Читати українською
"Икарди и Ванда Нара бесят меня", – Макси Лопес резко высказался относительно бывшей жены и форварда Интера
Ванда Нара и Мауро Икарди / Tech2

Макси Лопес, бывший одноклубник Мауро Икарди, рассказал о тяжелых отношения со своей бывшей женой Вандой Нарой и самим нападающим Интера.

"Есть соглашение, подписанное судьёй, которое не соблюдается. Они не позволяют мне видеть моих детей: я видел их только дважды за последний год. Я всегда пытаюсь установить контакт с Вандой, но всё, что должно оставаться между нами, публикуется в социальных сетях. На долгое время наши разговоры прекратились.

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Они не уважают меня. Она всё время говорит о деньгах, даже если у них их нет. Я сказал новому мужу моей бывшей жены, что он поймёт меня, только когда станет отцом. Они бесят меня, когда я вижу, как используют моих детей. Икарди несколько раз вешал трубку, когда я разговаривал со своими детьми", – сказал Лопес Podemos Hablar.

Макси Лопес и Ванда Нара имеют трех общих детей, которые сейчас живут со своей матерью и Мауро Икарди.

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Макси Лопес Макси Лопес Мауро Икарди Мауро Икарди Интер Интер Италия Васко да Гама Васко да Гама Ванда Нара
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