"Ікарді та Ванда Нара бісять мене", – Максі Лопес різко висловився щодо колишньої дружини та форварда Інтера

Максі Лопес, колишній одноклубник Мауро Ікарді, розповів про важкі стосунки зі своєю колишньою дружиною Вандою Нарою та самим нападником Інтера.

"Є угода, підписана суддею, яка не дотримується. Вони не дозволяють мені бачити моїх дітей: я бачив їх тільки двічі за останній рік. Я завжди намагаюся встановити контакт з Вандою, але все, що повинно залишатися між нами, публікується в соціальних мережах. На довгий час наші розмови припинилися.

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Вони не поважають мене. Вона весь час говорить про гроші, навіть якщо у них їх немає. Я сказав новому чоловікові моєї колишньої дружини, що він зрозуміє мене, тільки коли стане батьком. Вони бісять мене, коли я бачу, як використовують моїх дітей. Ікарді кілька разів вішав слухавку, коли я розмовляв зі своїми дітьми", – сказав Лопес Podemos Hablar.

Максі Лопес та Ванда Нара мають трьох спільних дітей, які нині живуть зі своєю матір'ю та Мауро Ікарді.

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