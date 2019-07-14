Икарди угрожает Интеру после отстранения от тренировок вместе с командой

Нападающий Интера Мауро Икарди возмущен решением клуба отстранить его от тренировок с командой.

Вчера нападающий пообщался с руководством клуба, после чего по обоюдному согласию сторон покинул расположение команды в Швейцарии.

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26-летний аргентинец также пропустит азиатское турне клуба и будет тренироваться в Милане по индивидуальной программе.

По информации La Repubblica, Икарди принципиально решил не искать новую команду: "Я останусь еще на два года, буду получать зарплату и никуда не уйду".

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По действующему контракту зарплата Икарди составляет 3,5 миллиона евро в год. Интер зимой предложил ему новый долгосрочный контракт с зарплатой в 7 млн, но его жена и агент Ванда Нара потребовала 9, после чего и начались конфликты аргентинца с руководством.