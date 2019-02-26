"Икарди должен извиниться и определиться в июне", – жесткая перепалка Кассано и жены форварда Интера

Бывший форвард Интера и сборной Италии Антонио Кассано жестко высказался относительно ситуации вокруг Мауро Икарди. Жена аргентинца не оставила комментарий без внимания.

"Давайте будем честны, обязанность вашего мужа – выступать за Интер. Он должен найти способ решить проблему в раздевалке. Я на протяжении своей карьеры создал немало проблем, это просто предположения. Он должен извиниться и определиться со своим будущим в июне", – сказал Кассано в эфире программы Tiki Taka.

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"Достаточно этих глупостей. Он ничего не должен делать. Он в раздевалке каждый день вместе с физиотерапевтами. Это все драма, ему ни чего не надо делать", – ответила жена Икарди Ванда Нара.

Напомним, Мауро Икарди был лишен капитанской повязки в Интере из-за нежелания продлить контракт с клубом.

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