"Ікарді повинен вибачитись та визначитись у червні", – жорстка перепалка Кассано та дружини форварда Інтера

Колишній форвард Інтера та збірної Італії Антоніо Кассано жорстко висловився щодо ситуації навколо Мауро Ікарді. Дружина аргентинця не залишила коментар без уваги.

"Давайте будемо чесні, обов'язок вашого чоловіка – виступати за Інтер. Він повинен знайти спосіб вирішити проблему в роздягальні. Я протягом своєї кар'єри створив чимало проблем, це просто припущення. Він повинен вибачитись та визначитись зі своїм майбутнім у червні", – сказав Кассано в ефірі програми Tiki Taka.

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"Досить цієї дурні. Він нічого не повинен робити. Він у роздягальні кожного дня разом з фізіотерапевтами. Це все драма, йому ні чого не треба робити", – відповіла дружина Ікарді Ванда Нара.

Нагадаємо, Мауро Ікарді був позбавлений капітанської пов'язки в Інтері через небажання продовжити контракт з клубом.

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