Нападающий Келечи Ихеаначо поставил свою подпись под новым соглашением с Лестером, сообщает официальный сайт английского клуба.

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Стороны пролонгировали сотрудничество до июня 2024 года.

Напомним, Ихеаначо перешел в Лестер из Манчестер Сити в августе 2017 года и с этого времени провел за "лис" 117 матчей, забив 32 гола. В текущем сезоне на счету Келечи 28 матчей во всех турнирах – форвард сумел 12 раз огорчить соперников и еще 5 раз ассистировал партнерам. По итогам марта он стал лучшим игроком месяца в АПЛ.

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