АПЛ традиционно определяет лучших тренера, игрока и гол в конце каждого месяца.

Лучшим тренером признан наставник Челси Томас Тухель. В марте "синие" провели 3 матча в рамках АПЛ – победы над Эвертоном, Ливерпулем и ничья с Лидсом.

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Среди игроков победил Келечи Ихеаначо. Нигерийский форвард Лестера выдал феноменальные 5 голов в 3 матчах, в частности, хет-трик против Шеффилд Юнайтед.

Выбрать лучший гол месяца было нетрудно. Рабона Эрика Ламелы шокировала весь мир, хотя и не спасла Тоттенхэм от поражения Арсеналу (1:2).

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