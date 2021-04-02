АПЛ раздала награды по итогам марта – гениальная рабона Ламелы признана лучшим голом
16:10 - Читати українською
АПЛ традиционно определяет лучших тренера, игрока и гол в конце каждого месяца.
Лучшим тренером признан наставник Челси Томас Тухель. В марте "синие" провели 3 матча в рамках АПЛ – победы над Эвертоном, Ливерпулем и ничья с Лидсом.
Тухель признался во влиянии Динамо на свое мировоззрение
Среди игроков победил Келечи Ихеаначо. Нигерийский форвард Лестера выдал феноменальные 5 голов в 3 матчах, в частности, хет-трик против Шеффилд Юнайтед.
Выбрать лучший гол месяца было нетрудно. Рабона Эрика Ламелы шокировала весь мир, хотя и не спасла Тоттенхэм от поражения Арсеналу (1:2).
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