Нападник Келечі Іхеаначо поставив свій підпис під новою угодою з Лестером, повідомляє офіційний сайт англійського клубу.

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Нагадаємо, Іхеаначо перейшов у Лестер з Манчестер Сіті у серпні 2017 року і з цього часу провів за "лисиць" 117 матчів, забивши 32 голи. У поточному сезоні в активі Келечі 28 матчів у всіх турнірах – форвард зумів 12 разів засмутити суперників і ще 5 разів асистував партнерам. За підсумками березня він став найкращим гравцем місяця в АПЛ.

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