"Тренировка проходила в нормальной атмосфере, но в какой-то момент появилась группа людей, которая решила агрессивно атаковать тренерский штаб и игроков.

Хацкевича били в лицо и ногами – Ультрас устроили экс-тренеру Динамо жестокую вендетту

Мои футболисты продемонстрировали единство. Я сам вырос на улице и знаю, как вести себя в таких ситуациях, умею уклоняться, умею давать удар.

Мы не чувствовали себя в безопасности. Проблема в том, что клуб не обеспечил должной безопасности во время тренировок. Этого не должно было произойти", – цитирует Хацкевича журналист Пьотр Слонка в своем Telegram-канале.

К слову, информацию об избиении уже подтвердили в польском клубе. Пока не известно, насколько серьезные повреждения получил экс-тренер Динамо.

Напомним, Хацкевич возглавил польский клуб в январе 2024 года, подписав контракт до завершения текущего сезона. После 25-ти туров Заглембе в турнирной таблице второго по силе дивизиона идет последним, набрав 13 очков. От спасительной 15-й строчки он отстает на 12 пунктов.

Лунін на піку – що робити з Реалом?