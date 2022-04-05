Гонсало Игуаин завершит карьеру в 2022 году. Аргентинец доигрывает сезон в Интер Майами (в США чемпионат разыгрывают по системе весна-осень), после чего повесит бутсы на гвоздь. Об этом сообщил отец футболиста в комментарии TNT Sports.

Контракт между Гонсало и клубом рассчитан до конца сезона. Новое соглашение 34-летний форвард подписывать не планирует. В предыдущем чемпионате он настрелял 12 голов и 9 ассистов в 30 матчах за Интер Майами.

Игуаин известен выступлениями за Реал, Наполи и Ювентус. Также в Европе аргентинец поиграл за Милан и Челси. За карьеру он забил более 350 голов, став 3-кратным чемпионом Испании и Италии.

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