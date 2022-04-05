Гонсало Ігуаїн завершить кар'єру у 2022 році. Аргентинець дограє сезон в Інтер Маямі (у США чемпіонат розігрують за системою весна-осінь), після чого повішає бутси на цвях. Про це повідомив батько футболіста в коментарі TNT Sports.

Контракт між Гонсало та клубом розрахований до кінця сезону. Нову угоду 34-річний форвард підписувати не планує. У попередньому чемпіонаті він настріляв 12 голів і 9 асистів у 30 матчах за Інтер Маямі.

Ігуаїн відомий виступами за Реал, Наполі та Ювентус. Також у Європі аргентинець пограв за Мілан і Челсі. За кар'єру він забив понад 350 голів, ставши 3-разовим чемпіоном Іспанії та Італії.

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