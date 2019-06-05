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Игуаин вернется в Ювентус, если Сарри возглавит команду – туринцам придется отпустить одного из форвардов

13:47 54 Читати українською
Игуаин вернется в Ювентус, если Сарри возглавит команду – туринцам придется отпустить одного из форвардов
Гонсало Игуаин и Маурицио Сарри / Reuters

Маурицио Сарри хочет забрать своего любимца Гонсало Игуаина в состав чемпиона Италии.

Итальянец планирует продолжить сотрудничество с аргентинским форвардом, информирует Goal.

По инофрмации источника, Сарри попросил руководителей Ювентуса вернуть Игуаина из Челси и сделать его основным форвардом команды на следующий сезон.

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Ради этого "бело-черным" придется искать новое место работы для Марио Манджукича, который не входит в планы Маурицио. Игуаин до сих пор принадлежит Ювентусу, поэтому команда не будет тратить деньги на его приобретение, если Сарри таки возглавит команду.

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Напомним, итальянский специалист вместе с аргентинцем выиграл Лигу Европы этого года в составе лондонского Челси. Ранее они сотрудничали в Наполи.

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Трансферы Марио Манджукич Марио Манджукич Гонсало Игуаин Гонсало Игуаин Ювентус Ювентус Италия Маурицио Сарри Маурицио Сарри
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