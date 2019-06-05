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Ігуаїн повернеться в Ювентус, якщо Саррі очолить команду – туринцям доведеться відпустити одного з форвардів

13:47 270 Читать на русском
Ігуаїн повернеться в Ювентус, якщо Саррі очолить команду – туринцям доведеться відпустити одного з форвардів
Гонсало Ігуаїн та Мауріціо Саррі / Reuters

Мауріціо Саррі хоче забрати свого улюбленця Гонсало Ігуаїна до складу чемпіона Італії.

Італієць планує продовжити співпрацю з аргентинським форвардом, інформує Goal.

За інофрмацією джерела, Саррі попросив керівників Ювентуса повернути Ігуаїна з Челсі і зробити його основним форвардом команди на наступний сезон.

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Заради цього "біло-чорним" доведеться шукати нове місце роботи для Маріо Манджукіча, який не входить у плани Мауріціо. Ігуаїн і досі належить Ювентусу, тому команда не витрачатиме гроші на його придбання, якщо Саррі таки очолить команду.

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Нагадаємо, італійський фахівець разом з аргентинцем виграв цьогорічну Лігу Європи у складі лондонського Челсі. Раніше вони співпрацювали в Наполі.

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Трансфери Маріо Манджукіч Маріо Манджукіч Гонсало Ігуаїн Гонсало Ігуаїн Ювентус Ювентус Італія Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі
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