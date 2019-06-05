toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
СБОРНАЯ УКРАИНЫ ТРАНСФЕРЫ УАФ ПОРТУГАЛИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ

Ювентус готов предложить Дибалу, Косту или Сандро, чтобы уговорить МЮ продать Погба

09:26 71 Читати українською
Ювентус готов предложить Дибалу, Косту или Сандро, чтобы уговорить МЮ продать Погба
Поль Погба против Пауло Дибалы / Reuters

Туринцы рассматривают все возможные варианты подписания полузащитника Поля Погба.

Ювентус предложил одного из трех игроков, чтобы уменьшить цену на звезду Манчестер Юнайтед, сообщает Guardian.

Ювентус хочет вернуть Погба

По информации издания, итальянцы не готовы заплатить 93,2 миллиона фунтов – сумму, за которую Погба вернулся на Туманный Альбион. Вместо этого они могут предложить кого-то из тройки своих игроков: форварда Пауло Дибалу, вингера Дугласа Косту или латераля Алекса Сандро.

Напомним, Погба в 2016 году перешел в Манчестер Юнайтед именно из состава многолетнего чемпиона Серии А.

Пауло Дибала – аргентинський діамант, якому слід залишити Ювентус

blog_ava
Костышин: Если Колос выйдет в Премьер-лигу, то возможно, что будет играть на НСК Олимпийский
08:52
148
Теги
Италия Трансферы Дуглас Коста Дуглас Коста Поль Погба Поль Погба Алекс Сандро Алекс Сандро Пауло Дибала Пауло Дибала
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Суд закрыл дело по обвинению Роналду в изнасиловании
    Італія — 10:4467 Суд закрыл дело по обвинению Роналду в изнасиловании
9
час
:
43
мин
Португалия
21:45
Швейцария
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук