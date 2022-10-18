Еще две недели назад 34-летний Игуаин анонсировал, что нынешний сезон станет для него последним. Интер Майами, за который выступал Гонсало, вылетел уже в первом раунде плей-офф МЛС, уступив Нью-Йорк Сити (0:3).

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Именно этот матч стал последним в карьере звездного аргентинца. После завершения поединка футболист не сдержал слез, что для таких ситуаций вполне привычное явление.

Напомним, Гонсало Игуаин успел поиграть за такие команды как Ривер Плейт, Реал, Наполи, Ювентус, Милан и Челси. Он становился чемпионом Испании (трижды), чемпионом Италии (трижды), обладателем Кубка Испании (дважды), обладателем Кубка Италии (трижды) и победителем Лиги Европы в сезоне 2018/19.