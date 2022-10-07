Француз готовится вскоре объявить о завершении карьеры, хотя его контракт с клубом рассчитан до следующего лета, сообщает Il Mattino.

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Из-за проблем с коленом 39-летний Рибери наиграл всего 96 минут в нынешнем сезоне. Консультация с врачами в Мюнхене не дала поводов для оптимизма – больному мениску ветерана не поможет даже операция. Хавбек был морально готов к такому вердикту, потому сильно не расстроился. Салернитана надеется сохранить француза, предложив место в тренерском штабе Давиде Николы. Рибери за год успел стать настоящим авторитетом в раздевалке и завоевать любовь фанатов.

Напомним, на протяжении своей карьеры хавбек защищал цвета Булони, Бреста, Метца, Галатасарая, Марселя, Баварии, Фиорентины и Салернитаны. Все 12 своих титулов выиграл с мюнхенцами – среди них победа в ЛЧ 2012/13. В том же году Рибери признали лучшим игроком УЕФА и внесли в тройку финалистов "Золотого мяча", который в итоге достался Криштиану Роналду.

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