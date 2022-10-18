Ще два тижні тому 34-річний Ігуаїн анонсував, що нинішній сезон стане для нього останнім. Інтер Маямі, за який виступав Гонсало, вилетів вже у першому раунді плей-офф МЛС, поступившись Нью-Йорк Сіті (0:3).

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Саме цей матч став останнім у кар'єрі зіркового аргентинця. Після завершення поєдинку футболіст не стримав сліз, що для таких ситуацій цілком звичне явище.

Нагадаємо, Гонсало Ігуаїн встиг пограти за такі команди як Рівер Плейт, Реал, Наполі, Ювентус, Мілан та Челсі. Він ставав чемпіоном Іспанії (тричі), чемпіоном Італії (тричі), володарем Кубка Іспанії (двічі), володарем Кубка Італії (тричі) та переможцем Ліги Європи у сезоні 2018/19.