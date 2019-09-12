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Игуаин сравнил форму Роналду в Реале и Ювентусе

20:15 75 Читати українською
Игуаин сравнил форму Роналду в Реале и Ювентусе
Гонсало Игуаин и Криштиану Роналду / Фото ФК Ювентус

Форвард Ювентуса Гонсало Игуаин рассказал о своей цели в туринском клубе и вспомнил свои выступления с Криштиану Роналду в Реале.

"Как только я вернулся в Турин, сразу знал, чего хочу – остаться в Ювентусе. Честно, мне никто ничего не сказал при возвращении. Я снова здесь, чтобы работать и доказать, что я чего-то стою. Это великая команда с большой армией болельщиков, я счастлив быть здесь.

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Роналду? С ним я не играл много лет. В Турине я увидел в нем более совершенного игрока, даже его амбиции выросли, он хочет выиграть все и побить новые рекорды. Я очень рад, что снова играю с Криштиану", – цитирует Игуаина Sky Sport Italia.

Напомним, Игуаин и Роналду вместе защищали цвета Реала в 2009-2013 годах.

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Италия Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Реал Мадрид Реал Мадрид Гонсало Игуаин Гонсало Игуаин
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