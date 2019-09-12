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Ігуаїн порівняв форму Роналду в Реалі та Ювентусі

20:13 452 Читать на русском
Ігуаїн порівняв форму Роналду в Реалі та Ювентусі
Гонсало Ігуаїн та Кріштіану Роналду / Фото ФК Ювентус

Форвард Ювентуса Гонсало Ігуаїн розповів про свою ціль в туринському клубі та пригадав свої виступи з Кріштіану Роналду в Реалі.

"Як тільки я повернувся в Турин, відразу знав, чого хочу – залишитися в Ювентусі. Чесно, мені ніхто нічого не сказав при поверненні. Я знову тут, щоб працювати і довести, що я чогось вартий. Це велика команда з великою армією вболівальників, я щасливий бути тут.

Роналду зганьбив Ігуаїна під час спринту, але потім обоє довели Саррі до "оргазму"

Роналду? З ним я не грав багато років. В Турині я побачив у ньому більш досконалого гравця, навіть його амбіції виросли, він хоче виграти все і побити нові рекорди. Я дуже радий, що знову граю з Кріштіану", – цитує Ігуаїна Sky Sport Italia.

Нагадаємо, Ігуаїн та Роналду разом захищали кольори Реала у 2009-2013 роках.

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Італія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Реал Мадрид Реал Мадрид Гонсало Ігуаїн Гонсало Ігуаїн
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