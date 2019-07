Роналду опозорил Игуаина во время спринта, но потом оба довели Сарри до "оргазма"

Главные звезды туринского клуба бок о бок работают на предсезонных сборах по указанию Маурицио Сарри, который, похоже, выставляет Игуаина не в лучшем свете. Во время спринта с Роналду аргентинец выглядел очень неуклюже, уступая португальцу как в скорости, так и в координации.

Роналду прибыл в расположение Ювентуса – форварда встречали будто впервые

Видео упражнения мгновенно стало вирусным в сети, вызвав немало насмешек в адрес Гонсало, которого фанаты Ювентуса массово призвали поселиться в тренажерном зале.

The difference in intensity between Gonzalo Higuaín and Cristiano Ronaldo in Juventus training is staggering. ‍♂️



@juventusfcen pic.twitter.com/4iwEDgXkme