Роналду опозорил Игуаина во время спринта, но потом оба довели Сарри до "оргазма"

Форварды Ювентуса Криштиану Роналду и Гонсало Игуаин налаживают утраченные связи.

Главные звезды туринского клуба бок о бок работают на предсезонных сборах по указанию Маурицио Сарри, который, похоже, выставляет Игуаина не в лучшем свете. Во время спринта с Роналду аргентинец выглядел очень неуклюже, уступая португальцу как в скорости, так и в координации.

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Видео упражнения мгновенно стало вирусным в сети, вызвав немало насмешек в адрес Гонсало, которого фанаты Ювентуса массово призвали поселиться в тренажерном зале.

The difference in intensity between Gonzalo Higuaín and Cristiano Ronaldo in Juventus training is staggering. ‍♂️



@juventusfcen pic.twitter.com/4iwEDgXkme — Football Tweet (@Football__Tweet) July 16, 2019

Однако новый главный тренер "Старой Синьоры" значительно более позитивно оценивает футбольные качества своего экс-подопечного по Наполи и Челси. Когда Роналду и Игуаин разыграли классную комбинацию на тренировке, Сарри выкрикнул: "О да, теперь мне это нравится!". А фанаты снова получили повод для шуток: "Они довели тренера до оргазма".

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