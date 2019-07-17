Роналду опозорил Игуаина во время спринта, но потом оба довели Сарри до "оргазма"

Форварды Ювентуса Криштиану Роналду и Гонсало Игуаин налаживают утраченные связи.
Главные звезды туринского клуба бок о бок работают на предсезонных сборах по указанию Маурицио Сарри, который, похоже, выставляет Игуаина не в лучшем свете. Во время спринта с Роналду аргентинец выглядел очень неуклюже, уступая португальцу как в скорости, так и в координации.
Однако новый главный тренер "Старой Синьоры" значительно более позитивно оценивает футбольные качества своего экс-подопечного по Наполи и Челси. Когда Роналду и Игуаин разыграли классную комбинацию на тренировке, Сарри выкрикнул: "О да, теперь мне это нравится!". А фанаты снова получили повод для шуток: "Они довели тренера до оргазма".