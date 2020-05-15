Игуаин последним из легионеров Ювентуса вернулся в Италию

Форвард туринского Ювентуса Гонсало Игуаин покинул родину и уже прилетел на Апеннины, чтобы возобновить тренировки в составе команды.

Аргентинский нападающий вернулся в Турин через 2 месяца после отъезда, сообщает Football Italia.

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Вскоре Игуаин пройдет медицинский осмотр, а затем проведет две недели в самоизоляции. Если после этого тесты форварда на COVID-19 будут негативными, то он сможет возобновить тренировки с Юве. Долгий вояж Игуаина в Аргентину связан с тяжелой болезнью матери – опытный нападающий ухаживал за ней с разрешения боссов "Старой синьоры". Это, однако, вызвало лавину слухов о возвращении 32-летнего аргентинца в родной Ривер Плейт.

В нынешнем сезоне Гонсало Игуаин провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и оформил 8 ассистов.

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