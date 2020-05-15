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Ігуаїн останнім із легіонерів Ювентуса повернувся до Італії

20:28 132 Читать на русском
Ігуаїн останнім із легіонерів Ювентуса повернувся до Італії
Гонсало Ігуаїн / AFP

Форвард туринського Ювентуса Гонсало Ігуаїн покинув батьківщину та вже прилетів на Апенніни, щоб відновити тренування у складі команди.

Аргентинський нападник повернувся до Турина через 2 місяці після від'їзду, повідомляє Football Italia.

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Незабаром Ігуаїн пройде медичний огляд, а потім проведе два тижні в самоізоляції. Якщо після цього тести форварда на COVID-19 будуть негативними, то він зможе відновити тренування з Юве. Тривалий вояж Ігуаїна до Аргентини пов'язаний із важкою хворобою матері – досвідчений нападник доглядав її з дозволу босів "Старої синьйори". Це, однак, спричинило лавину чуток про повернення 32-річного аргентинця до рідного Рівер Плейт.

У нинішньому сезоні Гонсало Ігуаїн провів 34 матчі в усіх турнірах, у яких забив 8 м'ячів і оформив 8 асистів.

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Італія Гонсало Ігуаїн Гонсало Ігуаїн Ювентус Ювентус
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