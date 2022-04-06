Гонсало Игуаин, нападающий Интера Майами, опроверг заявление своего отца о том, что он планирует повесить бутсы на гвоздь по завершении сезона МЛС.

"Между мной и отцом возникло недоразумение, я никогда не говорил ему о завершении карьеры. Он неправильно высказался, такое может произойти.

Игуаин завершит карьеру в конце года – заявление отца

Но это не имеет ничего общего с реальностью, я сосредоточен на клубе, выполнении контракта. Когда придет время завершить карьеру, если это решение будет принято, о нем сообщу я сам, а не кто-либо другой", – цитирует Игуаина Fox Sports .

Контракт 34-летнего аргентинца с Интером Майами рассчитан до конца текущего года. Сезон МЛС стартовал только недавно, сейчас в активе Гонсало пять матчей, два гола и один ассист.

К слову, Игуаин известен выступлениями за Реал, Наполи и Ювентус. Также в Европе аргентинец поиграл за Милан и Челси. За карьеру он забил более 350 мячей, став 3-кратным чемпионом Испании и Италии.