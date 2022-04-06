Ігуаїн несподівано спростував заяву про завершення кар'єри
Гонсало Ігуаїн, нападник Інтера Маямі, спростував заяву свого батька про те, що він планує повісити бутси на цвях по завершенні сезону МЛС.
"Між мною і батьком виникло непорозуміння, я ніколи не говорив йому про завершення кар'єри. Він неправильно висловився, таке може статися.
Ігуаїн завершить кар'єру в кінці року – заява батька
Але це не має нічого спільного із реальністю, я зосереджений на клубі, на виконанні контракту. Коли настане час завершити кар'єру, якщо це рішення буде ухвалене, про нього повідомлю я сам, а не будь-хто інший", – цитує Ігуаїна Fox Sports.
Контракт 34-річного аргентинця з Інтером Маямі розрахований до кінця поточного року. Сезон МЛС стартував лише нещодавно, зараз в активі Гонсало п'ять матчів, два голи та один асист.
До слова, Ігуаїн відомий виступами за Реал, Наполі та Ювентус. Також у Європі аргентинець пограв за Мілан і Челсі. За кар'єру він забив понад 350 м'ячів, ставши 3-разовим чемпіоном Іспанії та Італії.
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