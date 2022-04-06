Гонсало Ігуаїн, нападник Інтера Маямі, спростував заяву свого батька про те, що він планує повісити бутси на цвях по завершенні сезону МЛС.

"Між мною і батьком виникло непорозуміння, я ніколи не говорив йому про завершення кар'єри. Він неправильно висловився, таке може статися.

Ігуаїн завершить кар'єру в кінці року – заява батька

Але це не має нічого спільного із реальністю, я зосереджений на клубі, на виконанні контракту. Коли настане час завершити кар'єру, якщо це рішення буде ухвалене, про нього повідомлю я сам, а не будь-хто інший", – цитує Ігуаїна Fox Sports.

Контракт 34-річного аргентинця з Інтером Маямі розрахований до кінця поточного року. Сезон МЛС стартував лише нещодавно, зараз в активі Гонсало п'ять матчів, два голи та один асист.

До слова, Ігуаїн відомий виступами за Реал, Наполі та Ювентус. Також у Європі аргентинець пограв за Мілан і Челсі. За кар'єру він забив понад 350 м'ячів, ставши 3-разовим чемпіоном Іспанії та Італії.

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