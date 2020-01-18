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Игуаин: Мы с Сарри часто конфликтуем

18 января 12:54 102 Читати українською
Игуаин: Мы с Сарри часто конфликтуем
Гонсало Игуаин и Маурицио Сарри / Zimbio

Форвард Ювентуса Гонсало Игуаин рассказал о взаимоотношениях с главным тренером команды Маурицио Сарри.

"Я многому научился у каждого из тренеров, с которыми работал. Но без сомнения, Сарри больше повлиял на меня. Он никогда не сдается. Сарри упрямый, как и я. Нет ничего плохого в том, чтобы быть упрямым. Если ты недостаточно упрямый, то никогда не достигнешь успеха. У меня прекрасные отношения с тренером, но, будучи упрямыми, мы часто конфликтуем. Но мы конфликтуем по-доброму.

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Он называет меня зверем, который забивает голы? Проблема в том, что он говорит это другим, а не мне. Он никогда не говорил этого мне. Сарри был свидетелем моего лучшего сезона в карьере. Я знаю, что он так думает, но он никогда не говорил мне этого", – цитирует Игуаина Tuttosport.

Напомним, Игуаин выступал под руководством Сарри в Наполи и Челси. В текущем сезоне 32-летний аргентинец сыграл 17 матчей в Серии А и забил 6 голов.

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Италия Маурицио Сарри Маурицио Сарри Ювентус Ювентус Гонсало Игуаин Гонсало Игуаин
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