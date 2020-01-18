Ігуаїн: Ми із Саррі часто конфліктуємо

Форвард Ювентуса Гонсало Ігуаїн розповів про взаємини з головним тренером команди Мауріціо Саррі.

"Я багато чого навчився у кожного з тренерів, з якими працював. Але без жодних сумнівів, Саррі найбільше вплинув на мене. Він ніколи не здається. Саррі упертий, як і я. Немає нічого поганого в тому, щоб бути впертим. Якщо ти недостатньо упертий, то ніколи не досягнеш успіху. У мене чудові стосунки з тренером, але, будучи впертими, ми часто конфліктуємо. Але ми конфліктуємо по-доброму.

Ювентус хоче отримати Ракітіча і грошову компенсацію за свого таланта

Він називає мене звіром, який забиває голи? Проблема в тому, що він говорить це іншим, а не мені. Він ніколи не говорив цього мені. Саррі був свідком мого найкращого сезону в кар'єрі. Я знаю, що він так думає, але він ніколи не говорив мені цього", – цитує Ігуаїна Tuttosport.

Нагадаємо, Ігуаїн виступав під керівництвом Саррі в Наполі та Челсі. У поточному сезоні 32-річний аргентинець зіграв 17 матчів у Серії А і забив 6 голів.

Сетьєн дебютує в Барселоні, Ліверпуль спробує здолати Ман Юнайтед, інтрига навколо Зінченка – топ-матчі євровікенду