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Ювентус хочет получить Ракитича и денежную компенсацию за своего таланта

00:05 78 Читати українською
Ювентус хочет получить Ракитича и денежную компенсацию за своего таланта
Иван Ракитич / Marca

Ювентус и Барселона могут всколыхнуть зимнее трансферное окно звездным обменом.

Ювентус и Барселона могут обменять Ивана Ракитича на Федерико Бернардески, сообщает AS.

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По информации издания, Ракитич согласен на трансфер и уже достиг принципиальной договоренности с Ювентусом. Позиция представителей Бернардески пока неизвестна. Клубы также пока не могут согласовать финансовые условия сделки. Ювентус хотел бы дополнительно получить денежную компенсацию, учитывая разницу в возрасте между игроками.

К слову, Ракитич провел 19 поединков в составе Барселоны в текущем сезоне, в основном появляясь на замену, и отметившись двумя ассист. Бернардески сыграл 19 матчей и записал в свой актив гол и результативную передачу.

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Италия Трансферы Трансферы Барселоны Трансферы Ювентуса Иван Ракитич Иван Ракитич Федерико Бернардески Федерико Бернардески Ювентус Ювентус Барселона Барселона
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