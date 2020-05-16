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Карраскаль может стать ключом к трансферу Игуаина из Ювентуса

14:00 72 Читати українською
Карраскаль может стать ключом к трансферу Игуаина из Ювентуса
Хорхе Карраскаль / El Heraldo

Аргентинский Ривер Плейт готов обменять бывшего полузащитника львовских Карпат Хорхе Карраскаля на форварда туринского Ювентуса Гонсало Игуаина.

"Миллионеры" не отказались от идеи вернуть опытного нападающего на Монументаль, сообщает Tuttosport.

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Ривер Плейт стремится воспользоваться шатким положением Игуаина в Ювентусе, чтобы усилить свою атакующую линию. Форвард является воспитанником Ривера и начал профессиональную карьеру в Буэнос-Айресе. Из-за болезни матери Игуаин провел на родине 2 месяца и усилил слухи о своем возвращении в родной клуб.

Желание столичного гранда вернуть Игуаина настолько велико, что Ривер Плейт готов использовать Карраскаля в качестве части соглашения по трансферу аргентинца. Ранее "Старая синьора" проявляла интерес к экс-вингеру Карпат. Туринцы, однако, больше интересуются нападающим Хулианом Альваресом.

В нынешнем сезоне Хорхе Карраскаль провел 8 матчей в Суперлиге Аргентины, в которых забил 2 мяча. В свою очередь в активе его одноклубника 7 поединков.

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