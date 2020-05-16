Карраскаль может стать ключом к трансферу Игуаина из Ювентуса

Аргентинский Ривер Плейт готов обменять бывшего полузащитника львовских Карпат Хорхе Карраскаля на форварда туринского Ювентуса Гонсало Игуаина.

"Миллионеры" не отказались от идеи вернуть опытного нападающего на Монументаль, сообщает Tuttosport.

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Ривер Плейт стремится воспользоваться шатким положением Игуаина в Ювентусе, чтобы усилить свою атакующую линию. Форвард является воспитанником Ривера и начал профессиональную карьеру в Буэнос-Айресе. Из-за болезни матери Игуаин провел на родине 2 месяца и усилил слухи о своем возвращении в родной клуб.

Желание столичного гранда вернуть Игуаина настолько велико, что Ривер Плейт готов использовать Карраскаля в качестве части соглашения по трансферу аргентинца. Ранее "Старая синьора" проявляла интерес к экс-вингеру Карпат. Туринцы, однако, больше интересуются нападающим Хулианом Альваресом.

В нынешнем сезоне Хорхе Карраскаль провел 8 матчей в Суперлиге Аргентины, в которых забил 2 мяча. В свою очередь в активе его одноклубника 7 поединков.

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