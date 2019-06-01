Игуаин может перебраться в Китай – Ювентус не против

Нападающий Челси Гонсало Игуаин может продолжить карьеру в Поднебесной.

Челси не намерен продлевать аренду Гонсало Игуаина, поэтому форвард вернется Ювентус. Однако, в туринском клубе на аргентинца не ждут с распростертыми объятиями.

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Руководство "Старой синьоры" рассматривает вариант продажи 31-летнего игрока в Китай, сообщает Corriere dello Sport. Какие клубы экзотического чемпионата проявляют интерес к Гонсало – не сообщается.

Игуаин находился в лагере Челси полгода. За это время нападающий провел в 14 матчей АПЛ и забил 5 голов. Также футболист помог "синим" завоевать трофей Лиги Европы.

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