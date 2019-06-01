toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ТОТТЕНХЭМ - ЛИВЕРПУЛЬ СБОРНАЯ УКРАИНЫ ХОСЕ АНТОНИО РЕЙЕС

Игуаин может перебраться в Китай – Ювентус не против

19:31 24 Читати українською
Игуаин может перебраться в Китай – Ювентус не против
Гонсало Игуаин / Фото AP

Нападающий Челси Гонсало Игуаин может продолжить карьеру в Поднебесной.

Челси не намерен продлевать аренду Гонсало Игуаина, поэтому форвард вернется Ювентус. Однако, в туринском клубе на аргентинца не ждут с распростертыми объятиями.

"We are the Champions, oh my god", – Игуаин показал одно из худших исполнений легендарной песни

Руководство "Старой синьоры" рассматривает вариант продажи 31-летнего игрока в Китай, сообщает Corriere dello Sport. Какие клубы экзотического чемпионата проявляют интерес к Гонсало – не сообщается.

Игуаин находился в лагере Челси полгода. За это время нападающий провел в 14 матчей АПЛ и забил 5 голов. Также футболист помог "синим" завоевать трофей Лиги Европы.

Роналду не зробив Ювентус сильнішим, диво Аталанти, а римські та міланські клуби провалилися – підсумки Серії А-2018/19

blog_ava
"Я потерял дар речи, услышав эту новость": футбольный мир оплакивает Рейеса, который трагически погиб в ДТП
16:15
924
Теги
Трансферы Гонсало Игуаин Гонсало Игуаин Челси Челси Ювентус Ювентус Италия Китай Трансферы Чемпионата Италии
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
49
мин
Тоттенхэм
22:00
Ливерпуль
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук