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Ігуаїн може перебратись в Китай – Ювентус не проти

19:28 152 Читать на русском
Ігуаїн може перебратись в Китай – Ювентус не проти
Гонсало Ігуаїн / Фото AP

Нападник Челсі Гонсало Ігуаїн може продовжити кар'єру в Піднебесній.

Челсі не має наміру продовжувати оренду Гонсало Ігуаїна, тому форвард повернеться Ювентус. Проте, в туринському клубі на аргентинця не чекають з відкритими обіймами.

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Керівництво "Старої синьйори" розглядає варіант продажу 31-річного гравця в Китай, повідомляє Corriere dello Sport. Які саме клуби екзотичного чемпіонату проявляють інтерес до Гонсало – не повідомляється.

Ігуаїн перебував у таборі Челсі півроку. За цей час нападник провів в 14 матчів АПЛ і забив 5 голів. Також футболіст допоміг "синім" здобути трофей Ліги Європи.

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