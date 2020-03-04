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Игуаин имеет баскские корни – Атлетик оценили потенциальный трансфер форварда Ювентуса

17:36 26 Читати українською
Игуаин имеет баскские корни – Атлетик оценили потенциальный трансфер форварда Ювентуса
Гонсало Игуаин и Криштиану Роналду / Фото ФК Ювентус

Родословная нападающего Ювентуса Гонсало Игуаина не слишком интересует Атлетик из Бильбао.

Спортивный директор Атлетика Рафа Алькорта заявил, что не исключает возможности перехода Игуаина в баскский клуб в будущем, но сейчас это невозможно, сообщает Marca.

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Недавно в прессе появилась информация, что прадед аргентинского нападающего Юве был баском. Напомним, одним из принципов Атлетика является то, что игрок должен иметь баскские корни.

В текущем сезоне Игуаин сыграл за Ювентус 34 матча во всех турнирах и забил 8 голов.

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Испания Гонсало Игуаин Гонсало Игуаин Ювентус Ювентус Атлетик Атлетик Трансферы Трансферы Ювентуса
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