Ігуаїн має баскське коріння – в Атлетіку оцінили потенційний трансфер форварда Ювентуса

Родовід нападника Ювентуса Гонсало Ігуаїна не надто цікавить Атлетік з Більбао.

Спортивний директор Атлетіка Рафа Алькорта заявив, що не виключає можливості переходу Ігуаїна у баскський клуб у майбутньому, але зараз це неможливо, повідомляє Marca.

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Нещодавно у пресі з'явилась інформація, що прадід аргентинського нападника Юве був баском. Нагадаємо, одним з принципів Атлетіка є те, що гравець команди повинен мати баскське коріння.

У поточному сезоні Ігуаїн зіграв за Ювентус 34 матчі у всіх турнірах і забив 8 голів.

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