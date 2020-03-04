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Ігуаїн має баскське коріння – в Атлетіку оцінили потенційний трансфер форварда Ювентуса

17:20 242 Читать на русском
Ігуаїн має баскське коріння – в Атлетіку оцінили потенційний трансфер форварда Ювентуса
Гонсало Ігуаїн та Кріштіану Роналду/ Фото ФК Ювентус

Родовід нападника Ювентуса Гонсало Ігуаїна не надто цікавить Атлетік з Більбао.

Спортивний директор Атлетіка Рафа Алькорта заявив, що не виключає можливості переходу Ігуаїна у баскський клуб у майбутньому, але зараз це неможливо, повідомляє Marca.

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Нещодавно у пресі з'явилась інформація, що прадід аргентинського нападника Юве був баском. Нагадаємо, одним з принципів Атлетіка є те, що гравець команди повинен мати баскське коріння.

У поточному сезоні Ігуаїн зіграв за Ювентус 34 матчі у всіх турнірах і забив 8 голів.

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Теги
Іспанія Гонсало Ігуаїн Гонсало Ігуаїн Ювентус Ювентус Атлетік Атлетік Трансфери Трансфери Ювентуса
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