"Мы впервые проиграли в чемпионате через год. Это поражение должно было произойти. К сожалению, оно пришло не вовремя. Особенно комментировать нечего. После матча с Барселоной у всех нас было большое разочарование. Мы заслуживали больше. Мне не удалось восстановить игроков психологически за столь короткий срок. Мы неплохо начали матч с Ворсклой, создавали моменты. Мы имели предпосылки, чтобы забить, но расхлябанность в атаке не позволила нам этого сделать.

Динамо – Ворскла – 1:2 – видео голов и обзор матча

Первая наша ошибка в обороне привела к пропущенному мячу. Сначала мы упустили Рангеля, затем упустили его на стандарте. После этого стало еще сложнее, потому что соперник опытный – закрылся и стал играть на контратаках. Использовались все способы, чтоб играться с паузами. Игра прерывалась благодаря выходу врачей. Наши игроки спешили, хотели забить, потому часто принимали неправильные решения. Плюс хорошо сыграл вратарь соперника. Но имея столько атак и стандартов, не доведенных до конца... Это говорит о том, что сегодня мы были не в порядке.

Нужно посмотреть игру и эпизоды, потому что в Европе судят иначе. В матчах с Барселоной после таких столкновений и стыков игру даже не останавливали. А здесь назначают пенальти, когда два игрока влетают друг в друга. С Барселоной также сталкивались Гармаш с Альбой и Цыганков с Гонсалесом. Не говорю, что Ворскла победила незаслуженно, но были противоречивые моменты. Мне нужно просмотреть эти эпизоды.

Почему сделал только 2 замены? Игроки спешили, суетились, спешили и принимали не самые верные решения, но когда у соперника такая насыщенная оборона, важно взаимопонимание игроков. Чтобы они комбинировали и знали друг друга. Рамиресу было сложно войти в эту игру. Витинью тоже. А те же Цыганков и Буяльский хорошо понимают друг друга. Не видел, что другие футболисты могут улучшить нашу игру.

Соперник делал все, чтобы не пускать нас в свои ворота и сбивал ритм. Возможно, я ошибся при выборе стартового состава. Не возражаю этому. Но это не значит, что по отношению к нашей команде не были допущены ошибки. Паузы, симуляции… Игры было очень мало. Каждая пауза длилась полторы-три минуты. Начинаешь еще больше нервничать и суетиться. Не дает верно развивать свои мысли.

Теперь пауза в чемпионате усложнится тем, что многие игроки едут в сборные. 10 игроков только в сборную Украины. А они участвуют в чемпионате, Кубке и Лиге чемпионов. Еще и в матчах сборной. Это большое количество матчей и стресс. Хочется, чтобы они вернулись здоровыми", – цитирует Луческу Динамомания.

Напомним, Динамо сенсационно уступило Ворскле (1:2), потерпев первое поражение в чемпионате Украины в текущем сезоне.

Динамо проиграло Ворскле в матче УПЛ с пенальти и удалением – исторический триумф Максимова, дебютный гол бразильца