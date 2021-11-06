"Ми вперше програли у чемпіонаті за рік. Ця поразка мала статись. На жаль, вона прийшла невчасно. Особливо коментувати нема чого. Після матчу із Барселоною у всіх нас було велике розчарування. Ми заслуговували на більше. Мені не вдалося поновити гравців психологічно за такий короткий термін. Ми непогано розпочали матч із Ворсклою, створювали моменти. Ми мали передумови, щоб забити, але розхлябаність в атаці не дозволила нам цього зробити.

Динамо – Ворскла – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Перша наша помилка в обороні призвела до пропущеного м'яча. Спочатку ми пропустили Рангеля, а потім пропустили його у стандарті. Після цього стало ще складніше, бо суперник досвідчений – закрився та став грати на контратаках. Використовувалися всі методи, щоб грати з паузами. Гра переривалася завдяки виходу лікарів. Наші гравці поспішали, хотіли забити, тому часто ухвалювали неправильні рішення. Плюс добре зіграв воротар суперника. Але маючи стільки атак та стандартів, які не були доведені до кінця... Це говорить про те, що сьогодні ми були не в порядку.

Потрібно переглянути гру та епізоди, бо в Європі судять інакше. У матчах із Барселоною після таких зіткнень та стиків гру навіть не зупиняли. А тут призначають пенальті, коли два гравці влітають один в одного. З Барселоною також зіштовхувалися Гармаш з Альбою і Циганков з Гонсалесом. Не говорю, що Ворскла перемогла незаслужено, але були суперечливі моменти. Мені потрібно переглянути ці епізоди.

Чому зробив лише 2 заміни? Гравці поспішали, метушилися, поспішали і ухвалювали не найвірніші рішення, але коли у суперника така насичена оборона, важливе порозуміння гравців. Щоб вони комбінували та знали один одного. Раміресу було складно увійти у цю гру. Вітінью теж. А ті ж Циганков та Буяльський добре розуміють одне одного. Не бачив, що інші футболісти можуть покращити нашу гру.

Суперник робив усе, щоб не пускати нас до своїх воріт та збивав ритм. Можливо, я помилився під час вибору стартового складу. Не заперечую цього. Але це не означає, що стосовно нашої команди не було допущено помилок. Паузи, симуляції... Гри було мало. Кожна пауза тривала півтори-три хвилини. Починаєш ще більше нервувати і метушитися. Не дає правильно розвивати свої думки.

Тепер пауза у чемпіонаті ускладниться тим, що багато гравців їдуть до збірних. 10 гравців лише до збірної України. А вони беруть участь у чемпіонаті, Кубку та Лізі чемпіонів. Ще й у матчах збірної. Це велика кількість матчів та стрес. Хочеться, щоб вони повернулися здоровими", – цитує Луческу Динамомания.

Нагадаємо, Динамо сенсаційно поступились Ворсклі (1:2), зазнавши першої поразки у чемпіонаті України в поточному сезоні.

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