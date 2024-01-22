Очередной тур чемпионата Испании вошел в историю нашего государства – впервые украинец забил три гола в одном поединке Примеры.

В матче 21-го тура Ла Лиги Жирона на своем поле раздавила Севилью (5:1). Героем встречи стал украинский форвард Артем Довбик, который за 6 минут и 32 секунды оформил хет-трик, ставший одним из самых быстрых в истории испанского первенства.

Дебютный хет-трик Довбика и очередной гол Цыганкова в видеообзоре матча Жирона – Севилья – 5:1

После матча одноклубники Артема поспешили поздравить своего товарища, по традиции прихватившего с собой мяч, которым он оформил невероятное достижение. Последним Довбика поздравил Виктор Цыганков – в тот вечер он также не ушел с поля без забитого гола.

Напомним, в текущем сезоне Довбик провел за Жирону 22 матча во всех турнирах, в которых отличился 15 раз и отдал 6 ассистов. Украинец вместе с Джудом Беллингемом с 14 мячами лидирует в списке лучших бомбардиров Ла Лиги.

Жирона после 21-го тура идет в турнирной таблице чемпионата Испании первой, опережая Реал на 1 очко (у команды Андрея Лунина есть еще матч в запасе).

Хет-трик Довбика и гол Цыганкова вернули Жирону на вершину – украинцы разбили Севилью и уничтожили Рамоса