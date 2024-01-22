Жирона пропустила уже на 10-й минуте – Ромеро из района одиннадцатиметровой отметки замкнул сферу мимо голкипера. Каталонцы отыгрались очень быстро – Довбик выпрыгнул выше защитника и головой направил мяч в сетку.

Ла Лига – о Довбике: "Голевая машина"

Через мгновение украинец удвоил преимущество, а еще через 4 минуты записал в свой актив хет-трик, точно пробив с линии штрафной. В начале второго тайма свое слово сказал и Виктор Цыганков, сняв все вопросы относительно победителя. Уже после того, как наши земляки покинули поле, Стуани поставил финальную точку в противостоянии. Жирона вернулась на первую строчку турнирной таблицы и опережает Реал на 1 очко (у "сливочных" есть игра в запасе).

Хет-трик Довбика и гол Цыганкова вернули Жирону на вершину – украинцы разбили Севилью и уничтожили Рамоса