Черговий тур чемпіонату Іспанії увійшов в історії нашої держави – вперше українець забив три голи в одному поєдинку Прімери.

У матчі 21-го туру Ла Ліги Жирона на своєму полі розчавила Севілью (5:1). Героєм зустрічі став український форвард Артем Довбик, який за 6 хвилин і 32 секунди оформив хет-трик, що став одним з найшвидших в історії іспанської першості.

Дебютний хет-трик Довбика і черговий гол Циганкова у відеоогляді матчу Жирона – Севілья – 5:1

Після матчу одноклубники Артема поспішили привітати свого товариша, який за традицією прихопив з собою м'яч, яким оформив неймовірне досягнення. Останнім Довбика поздоровив Віктор Циганков – того вечора він також не пішов з поля без забитого гола.

Нагадаємо, у поточному сезоні Довбик провів за Жирону 22 матчі у всіх турнірах, в яких відзначився 15 разів і віддав 6 асистів. Українець разом з Джудом Беллінгемом з 14 м'ячами лідирує у списку найкращих бомбардирів Ла Ліги.

Жирона після 21-го туру йде у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії першою, випереджаючи Реал на 1 очко (у команди Андрія Луніна є ще матч у запасі).

Хет-трик Довбика і гол Циганкова повернули Жирону на вершину – українці розбили Севілью та знищили Рамоса