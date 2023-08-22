"Ван Леувену непросто. Наскільки я знаю, там ще існує шлейф попереднього тренера. У Йовічевіча і ван Леувена кардинально різні підходи. Йовічевіч – демократ, він хотів об'єднати команду, він комунікабельний, посміхається, жартує. Саме так Йовічевіч працював із колективом. І футболісти звикли до цього.

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А зараз прийшов ван Леувен, абсолютно авторитарний тренер, який не терпить слова "ні". Він починає передавлювати гравців. Безумовно, це футболістам не подобається. І це помітно не тільки на футбольному полі, а також звучить і у висловлюваннях деяких футболістів.

Вони незадоволені, але ван Леувен має свою певну систему, і він намагається її впровадити. Або він зламає футболістів і змусить робити те, що йому потрібно, або конфлікт виллється в погану історію", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, Шахтар після 4-х турів йде у турнірній таблиці УПЛ на четвертій сходинці, набравши 8 очок.

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