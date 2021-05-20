Игроки сборной Украины Тарас Степаненко, Сергей Сидорчук и Андрей Пятов обратились к болельщикам, чтобы оказать поддержку на стадионе более колоритной.

Футболисты в вышиванках пригласили всех желающих посетить товарищеский поединок с Бахрейном. Главной особенностью должно стать то, что болельщики должны прийти на стадион в вышиванке.

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Таким образом, игроки сборной Украины приурочат встречу всеукраинскому Дню вышиванки, который отмечают в третий четверг мая.

К слову, товарищеский матч против Бахрейна запланирован на 23 мая, начало игры в 21:00. Поединок состоится на ОСК Металлист в Харькове. Добавим, что перед Евро-2020 команда Шевченко проведет еще 2 спарринга: 3 июня – с Северной Ирландией и 7 июня – с Кипром.

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