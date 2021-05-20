Главный тренер сборной Бахрейна Элиу Соуза обнародовал имена игроков, которые прибудут на товарищеский матч с "сине-желтыми".

Сборная Бахрейна сегодня, 20 мая, отправилась в Украину на товарищеский поединок против подопечных Андрея Шевченко, сообщает официальный Instagram футбольной ассоциации страны.

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Для участия в матче португальский наставник бахрейнцев взял 23 игроков. Состав сборной Бахрейна выглядит следующим образом.

Вратари: Ибрагим Лутфалла (Аль-Халидия), Саед Шуббар Алави (Аль-Риффа), Мохамед Ахмед Мархун (Малкия).

Защитники: Саед Махди Бакер, Хамад Шамсан, Али Мадан, Саед Редха Исса (все – Аль-Риффа), Саед Касем Алави (Аль-Халидия), Ахмед Абдулла (Аль-Наджма), Ахмед Набиль (Манама), Абдулла Аль-Хаза (Ист-Риффа).

Полузащитники: Али Харам, Джассим Аль-Шейх, Мохамед Джассим Мархун, Камиль Аль-Асвад, Хаза Али (все – Аль-Риффа), Джассим Халиф (Аль-Будайя), Махди Аль-Хумайдан (Аль-Ахли), Саед Дхия Саед (Аль-Наср, Кувейт).

Нападающие: Саед Хашим Исса (Аль-Риффа), Мохамед Аль-Румаихи (Ист-Риффа), Махди Абд Аль-Джаббар (Манама), Аббас Аль-Асфур (Аль-Шабаб).

К слову, сборная Бахрейна планирует провести перед матчем с "сине-желтыми" три тренировки на ОСК Металлист.

Напомним, товарищеский поединок между сборными Украины и Бахрейна состоится 23 мая в Харькове. Начало встречи в 21:00.

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