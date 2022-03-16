Гравці та керівництво Рейнджерс відмовились від частини своєї зарплатні та виділять щонайменше 72 тисячі фунтів стерлінгів на допомогу Україні, повідомляє BBC. До них мають додати ще 15 тисяч з благодійного клубного фонду.

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"Конфлікт завдає великої шкоди багатьом людям, які втрачають близьких, тікають з дому та намагаються знайти безпечне місце. Ми сподіваємося, що пожертвуючи частину нашої заробітної плати за березень, ми зможемо зіграти невелику роль у більших зусиллях щодо допомоги людям, які найбільше постраждали", – зазначив наставник Рейнджерс Джованні ван Бронкхорст.

Додамо, що це не єдина фінансова допомога для України з Шотландії. Селтік пожертвує 10 тисяч фунтів для допомоги біженцям з України, а національна збірна проведе товариський матч із Польщею – частину зібраних коштів відправлять в UNICEF.

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