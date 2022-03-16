Гравці Рейнджерс допоможуть Україні з власної кишені
Шотландський клуб також долучився до фінансової допомоги Україні.
Гравці та керівництво Рейнджерс відмовились від частини своєї зарплатні та виділять щонайменше 72 тисячі фунтів стерлінгів на допомогу Україні, повідомляє BBC. До них мають додати ще 15 тисяч з благодійного клубного фонду.
Динамо перерахувало мільйони гривень лікарням та дитячим будинкам – Франков назвав точні суми
"Конфлікт завдає великої шкоди багатьом людям, які втрачають близьких, тікають з дому та намагаються знайти безпечне місце. Ми сподіваємося, що пожертвуючи частину нашої заробітної плати за березень, ми зможемо зіграти невелику роль у більших зусиллях щодо допомоги людям, які найбільше постраждали", – зазначив наставник Рейнджерс Джованні ван Бронкхорст.
Додамо, що це не єдина фінансова допомога для України з Шотландії. Селтік пожертвує 10 тисяч фунтів для допомоги біженцям з України, а національна збірна проведе товариський матч із Польщею – частину зібраних коштів відправлять в UNICEF.
"Тимощук, як людина, виявився гівном": рекордсмен Дейвідас Шемберас брав Кубок УЄФА із ЦСКА, але зараз допомагає Україні